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İzmir Valiliği havai fişeği yasakladı

İzmir Valiliği, özellikle düğünlerde ve maçlarda sıklıkla kullanılan havai fişek ve maytap gibi maddelerin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı.

01 Ağustos 2017 Salı 22:11
İzmir Valiliği havai fişeği yasakladı

İzmir Valiliği, zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan maytap ve havai fişek gibi malzemelerin kullanımını ve satışını yasakladı. İzmir Valiliği, bu tür maddelerin özellikle son yıllarda düğünlere, kutlamalarda ve özellikle de futbol maçlarında sık sık kullanılmasının olumsuzluklara neden olması nedeniyle gelen şikayetleri göz önüne alarak OHAL kapsamında maytap, havai fişek ve meşale gibi pirotektik maddelerin kullanımını yasakladığını duyurdu. Zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan bu maddelerin satışının da yapılamayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:11
  1. İzmir
  2. Havai fişek
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