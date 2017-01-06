İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir Adalet Sarayı'nda şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can için tören düzenlendi.
Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katıldı.
İzmir Adalet Sarayı'nda şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can için tören düzenlendi.
Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katıldı.
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