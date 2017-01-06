İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir Adalet Sarayı'nda şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can için tören düzenlendi.

İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Eklenme: 06 Ocak 2017, 12:11
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İzmir Adalet Sarayı'nda şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can için tören düzenlendi. 

Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katıldı.

 

 
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