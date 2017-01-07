İzmir şehidinin oğlu tahliye edildi

İzmir Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can'ın oğlu Emrah Can, resen tahliye edildi.

İzmir şehidinin oğlu tahliye edildi
Eklenme: 07 Ocak 2017, 12:19
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İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bugün adliyede cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa Can'ın 15 gündür göçmen kaçakçılığından Karaburun Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Emrah Can da özel izinle jandarmalar eşliğinde katıldı. Ailesine sarılıp gözyaşı döken Can'ın, akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.


Terör saldırısını göz önünde bulunan mahkemenin, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yatan Can'ı resen tahliye ettiği belirtildi. 

 
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