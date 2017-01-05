İzmir saldırısında yaralıların isimleri belli oldu!

İzmir'deki hain terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 2'si polis 9 kişi de yaralandı. Yaralananların kimlikleri ise belli oldu.

İzmir saldırısında yaralıların isimleri belli oldu!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 19:54
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İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.

Saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve adliyede değil katip olarak görev yapan Musa Can şehit oldu, ikisi polis 9 kişi de yaralandı.

Yaralıların isimleri şu şekilde:

Mehmet Ali Gökçe (Polis)
Oğuzhan Batuhan Atik (Polis)
Bülent Karagöz
Cansu Güler
Gökhan Mertol
Nadire Ayçiçek
Sibel Avcı
Ersoy Kaya
Feride Karamıkoğlu

 
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