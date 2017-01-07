İzmir saldırısında kan donduran detay

İzmir Adalet Sarayı'na iki farklı araçla gelen teröristler önce bombalı aracı patlattı. Plana göre daha önceden adliyenin krokileriyle keşif yapan teröristlerin hedefi C Blok 2. kattı. Bombalı aracın patlamasından sonra ilk panikle mevzi alan teröristlerden birisi önemli terör davalarına bakan savcıların bulunduğu 2. katı hedef alacaktı.

DUVARI DELEN SİLAHLA GELDİLER

Teröristler RPG / 7 roketatara tanksavar roket başlığı takmayı planlıyordu. 1.5 metre kalınlığında duvarı delme özelliği olan roketlerle savcıların olduğu bölümü vuracaktı. Kahraman polis Fethi Sekin'in engel olmasıyla teröristlerin planı bozuldu ve büyük facia önlendi.

KAT KAT GİYİNMİŞLER

İzmir'de öldürülen teröristlerden S.O. ve A.K. adına düzenlenmiş sürücü belgeleri ortaya çıktı. Teröristlerin ayrıca olay yerine kat kat giyinerek geldikleri belirlendi.

ADLİYE İÇİNDEN FETÖ'CU DESTEĞİ!

Terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırı ile ilgili üç adliye memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan erkek memurun PKK sempatizanı olduğu ve son dönemde sık sık diğer personelin yerine nöbete kaldığı belirlendi. Soruşturmada teröristlere bilgi sızdırdığı şüphesiyle iki de kadın memur gözaltına alındı. Bu kadın memurların da FETÖ'nün adliye yapılanması üyesi olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada saldırının çok büyük boyutta hedeflendiği ve en ince ayrıntılara kadar planlanması için adliye içindeki köstebeklerden bilgi alındığı değerlendiriliyor.

BABAMIZ EVDE YOK KAPIYI AÇAMAYIZ

Şehit Sekin'in acı haberini evine gelerek haber vermek isteyen meslektaşlarına çocukları kapıyı açmadı. Polis memurlarına, Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi.

AĞLAMA KIZIM DİK DURMALIYIZ

Şehit olan Fethi Sekin'in ailesi dik duruşuyla herkesi duygulandırdı. Adliye ve valilik önündeki törenlere binlerce kişi katıldı.

PKK mensuplarının dünkü saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde de tören vardı. Yağmura rağmen çok sayıda İzmirli'nin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.

ŞEHİT SEKİN'İN KARDEŞLERİ

Ahmet, Vedat, Fikret, Fikriye Sekin ile Lütfiye Şahin ve Fethiye Acun, naaşın başına gelerek bir süre dua etti, tabuta sarıldı. Şehidin eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, babalarının naaşının başında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını "Ağlama kızım dik durmalıyız" sözleriyle teselli etti, eşinin tabutunu okşayarak "Allah senden razı olsun" dedi.

ŞEHİDİN AİLESİ İÇİN ANLAMLI KAMPANYA

Şehit Fethi Sekin'in ailesine destek olmak için milyonlar seferber oldu. Sosyal medyada başlatılan kampanyada, 'Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin' , 'üç çocuğu özel okullarda okutulsun', 'eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin' çağrıları yapıldı.

BAŞBAKAN YALNIZ BIRAKMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep AkVolan İzmir Adliyesi’nde görevli Musa Can'ın Karabağlar İlçesi’nde, polis memuru Fethi Sekin'in ise Bayraklı İlçesi’ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları da ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve bakanlar, daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne geçti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Yıldırım'ın, olay sırasında PKK'lı iki teröristi etkisiz hale getiren polislerle de görüştüğü öğrenildi.

PKK OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’deki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, adliye binasının C Blok giriş kapısında Broadway marka aracın patlatıldığını söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti: 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini açıklamıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren örgütün eldeki delillere göre PKK olduğuna şüphe yok.

SALDIRI ORGANİZATÖRÜ YURTDIŞI BAĞLANTILI

Ölü ele geçirilen iki teröristin, dağ kadrosundan olduğu ve 28 Aralık'ta İzmir'e gelerek Bornova 'da ev kiraladıkları belirlendi. Teröristler 30 Aralık'ta yurtdışından gelen bir kişiyle buluştu, satın aldıkları iki aracın ruhsatı da bu kişi adına kayıtlı çıktı. Organizatör aynı gün Türkiye'den ayrıldı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 150 kilogramlık patlayıcının etkisini artırmak için aracın bagajındaki LPG tankının yanına yerleştirildiğini belirledi.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kahraman Fethi Sekin ile bir anısını adliyede tercüman olan Günel Tahirli Cansu, paylaştı. Cansu acelesi olduğu ve park yeri bulamadığı bir gün Sekin'in polis arabasını çekerek kendisine yer açtığını ve ceza yememesi için rapor yazdığını söyledi.