İzmir saldırısına içeriden destek!

İzmir’de bir katliam planlanmış ama amaç orada bulunan herkese ateş ederek katletmek değil. Çok spesifik nokta atışlar yapabilmek amacıyla dizayn edilmiş bir saldırı. Şimdi sizinle spesifik bilgiler paylaşacağım. Adliye içerisinde ikinci kat hedef alınıyor. İkinci katın özelliği nedir? İkinci kat FETÖ Savcı ve Hakimlerinin bulunduğu kat. O yüzden diyebiliriz ki İzmir saldırısı FETÖ VE PKK tarafından düzenlenen ortak saldırılardan biridir.

HEDEFTE KİMLER VARDI?

Kim var ikinci katta Başsavcıvekili Okan Bato ve ekibi. Kimdir Okan Bato? Eğer 15 Temmuz darbe girişimi yapılmasaydı darbeci subayları zaten yargılayacak kişi! 15Temmuz’da darbeyi yöneten askerlerin çoğunluğu İzmir’deki Casusluk davasını o kumpası hazırlayan askerler olarak gözüküyor.

SALDIRYA İÇERİDEN DESTEK

Olaydan sonra beş tane adliye çalışanı göz altına alındı. Bunların üç tanesi PKK bağlantılı,iki Yasemin Kadın Sitesi memur ise FETÖ bağlantılı. Ve bu gözaltına alınan şahısların en büyük özellikleri her gece nöbete kalmak istemeleri. Bügüne kadar yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan netice ise mesaiye kalma nedenlerinin saldırının planlamasını ve organizesini yapmak olduğu...

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