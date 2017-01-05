İzmir saldırısı sonrası Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama: Boyun eğmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki hain saldırı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İzmir saldırısı sonrası Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama: Boyun eğmeyeceğiz
Eklenme: 05 Ocak 2017, 22:21
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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz;  birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir.

FETHİ SEKİN, BÜYÜK FELAKETİ ENGELLEDİ

İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir.

 
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