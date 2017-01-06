İzmir paylaşımı olay olan Elif Şirin ilk kez konuştu

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı Elif Şirin isimli kişi tarafından atılan bir paylaşımı gündeme taşıdı. Sosyal medya İzmir saldırısı sonrasında bu paylaşım ile sallanırken şahsa öfke dolu mesajlar yağdı. Peki twiti atan Elif Şirin kimdir bu mesajı gerçekten o mu yazdı?

İzmir paylaşımı olay olan Elif Şirin ilk kez konuştu
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:01
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Olay olan paylaşım Elif Şirin isimli kişi 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor?. Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı?'' diyordu. Bu hedef gösteren mesaj sonrasında İzmir barosu harekete geçerek Elif Şirin hakkında suç duyurusunda bulundu.

ELİF ŞİRİN KİMDİR İLK KEZ KONUŞTU

Paylaşım yaptığı söylenen Elif Şirin o satırlarla ilgili olarak emniyete ve savcıya ifade verdi. Paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia eden Elif Şirin, hesabından yazan kişinin iş arkadaşı olduğunu öne sürdü. Savcıya o kişinin ismini verdiğini söyleyen Elif Şirin,“Twitter ve Facebook hesabım işyerimde sürekli açık ve 5-6 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti” dedi.

ÇOK ŞAŞIRDIM VE KORKTUM

Elif Şirin Redaktif sitesine yaptığı açıklamada twiti gördükten sonra neden bir düzeltme yapmadığı sorulunca şunları söyledi; “İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Açıkçası çok şaşırdım ve korktum. Hiçbir partiye üye değilim. Daha önce de hiçbir politik paylaşımım olmamıştı. Ülkesine, bayrağına, yurduna saygılı bir insanım. ”

‘KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEĞİM’

Başının bu kadar derde girmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ve belirten Elif Şirin, şunları söyledi: “Kim başka bir insanın ölmesini ister ki… Ben böyle bir insan değilim, benim de çocuğum var. Böyle bir temennide bulunmak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti. Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim."

 
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HABER YORUMLARI
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mustafa eras

ne hikmetse böyle paylaşım yapanların arkasına sığındığı açıklama (haclenmiş,ben yapmadım bibimin kuzeni yaptı) tabi kesinlikleöyledir...(dipnot: bu açıklamayı teyzemin eniştesinin kayinbiraderi yapmış olabilir)

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nadide

Kıvırma Elif Şirin.

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Ayişe Aytan Kara

yalancı..

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