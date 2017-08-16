İzmir Ödemiş'te kaçak telefon operasyonu
İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 5 ayrı işyerine yaptıkları baskında 60 kaçak telefona ile 12 telefon bataryası ele geçirdi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
Olayla ilgili 5 kişi hakkında işlem yasal başlatıldı.
Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Dün (Salı) gündüz saatlerinde 5 ayrı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş 60 kaçak telefon ve 12 bataryaya el konuldu. Olayla ilgili olarak işyerlerinin sahibi olan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.