İzmir Ödemiş'te kaçak telefon operasyonu

Olayla ilgili 5 kişi hakkında işlem yasal başlatıldı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Dün (Salı) gündüz saatlerinde 5 ayrı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş 60 kaçak telefon ve 12 bataryaya el konuldu. Olayla ilgili olarak işyerlerinin sahibi olan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.