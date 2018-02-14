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İzmir Konak'ta çığlıklara koştular! Sokak ortasında yanarak öldü

Konak'ta gece geç saatlerde sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:12
İzmir Konak'ta çığlıklara koştular! Sokak ortasında yanarak öldü

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, genç kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti. Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri cesedin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, genç kadına ait kimlik bilgisi çıktı. Feci şekilde hayatını kaybeden genç kadının 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edildi. Tekbey’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:12
  1. İzmir
  2. konak
  3. Hülya Tekbey
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