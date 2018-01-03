İzmir, IF Wedding için bekliyor

Gelinlik ve abiye sektöründe son dönemdeki büyümesiyle dünya genelinde tanınırlığa kavuşan IF Wedding - İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu yıl dünya devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gelinlik üretim merkezi konumundaki İzmir’in, 12 yıldır düzenlenen fuarla sektörde hızla büyüdüğüne işaret etti. Hem istihdam edilen kadın sayısı hem de ihracat açısından sevindirici gelişmelerin yaşandığı sektörün, bu yıl 16 Ocak’ta düzenlenecek fuardan çok umutlu olduğuna değinen Kızılgüneşler, yurt dışından katılım teyidi veren alım heyetleri içinde dünya markalarının bulunduğunu vurguladı. Fuarın bu yıl katılım, ziyaret ve ticari bağlantı rekoru kırmasını beklediklerini dile getiren Kızılgüneşler, “IF Wedding Fuarı’na, sektöründe Avrupa’nın en büyüğü olarak gösterilen Pronovias da katılım kararı aldı. Bu bizim için önemliydi. Çünkü daha önceki fuarlarda davet etmemize rağmen gelmiyorlardı. Bu sene tedarikçi bulmak için bir satın alma grubuyla katılma kararı aldılar. Bu firma alımlarını genelde Çin’den yapıyordu. Bu fuarda ilk bağlantıları kurarsak gerisi gelecektir” ifadelerini kullandı. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay da fuarın Türkiye’ye mal olmuş bir organizasyon olduğuna dikkati çekti. Abay, geçen yıl düzenlenen 11. IF Weding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda 20 bin metrekarede hizmet verdiklerini ve 225 firmanın katılım gösterdiğini hatırlattı.