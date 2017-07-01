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İzmir halkı teyakkuzda

İzmir’in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:50
İzmir halkı teyakkuzda

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, daha sonrada ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter, ki uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yollar kapatıldı, 50 hektarlık alanda etkili

Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı belirtilirken, korkutan orman yangını kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgede bulunan bazı yollarda güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, her yerden yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangının 50 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bu arada, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerinde elektriklerin kesik olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:50
  1. İzmir
  2. Menderes
  3. Yangın
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