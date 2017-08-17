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İzmir Büyükşehir’den Han Belediyesine otobüs jesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Han Belediyesi’ne bir otobüs hibe edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
İzmir Büyükşehir’den Han Belediyesine otobüs jesti

Han Belediyesi araç filosuna kazandırılan otobüs, Han Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle hizmete sunuldu. Törene Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda bir konuşma yapan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, “Araç filomuza yeni bir araç daha kattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Han ilçemizin vatandaşlarını sosyal alanda taşıması için otobüs hibe edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
  1. İzmir
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Aziz Kocaoğlu
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