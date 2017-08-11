İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 165 madalya ve 29 kupa

Türkiye’nin sporcu sayısı ve branş açısından en büyük kulüplerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, başarılarla dolu bir yarı yılı geride bıraktı. 32 aktif branşı, binlerce sporcusu ve yüzlerce antrenörüyle dev bir eğitim kurumu niteliğindeki Büyükşehir Belediyespor, engellilere ve genç sporculara fırsat eşitliği yaratması ve sporun neredeyse tüm branşlarında mücadele eden ekipler kurması sayesinde herkese “İşte Bu Yüzden İzmir” dedirtti. 2017’nin ilk altı ayında başarılarıyla yine göz kamaştıran Büyükşehirli sporcular, 20’si uluslararası olmak üzere toplam 165 madalya ve 29 kupa kazandı. 55 altın, 39 gümüş, 71 bronz madalyayı İzmir’e getiren Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, uluslararası platformda ise tam 5 kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Geçtiğimiz yıl 44’ü uluslararası alanda olmak üzere, 106’sı altın toplam 284 madalya ve 34 kupa kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, uluslararası platformda ise tam 17 kez birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

"Avrupa’dan 10 madalya çıkardık"

Çiçek Akyüz, Yunanistan’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda ve Balkan Şampiyonası’nda, Esra Akbulut tekvando dalında Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda, Efe Çetiz ise ISU Cup of TYREL Avusturya ve Minikler Challenge Cup Hollanda şampiyonluğa ulaşırken, Simge Erensayın Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Almanya’da gerçekleştirilen Gençler Brandenburg GYM Cıty Open’da da Cansın Tosuner bronz madalyanın sahibi oldu. Yasemin Ecem Anagöz ise Avrupa Gençler Okçuluk Kupası’nda üçüncü oldu, Ahmet Kasap, İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Salon Atlezim Şampiyonası’nda ikincilik elde ederken genç atlet, Belarus’taki U20 Salon Atletizm Yarışmaları’nda ise Gençler Salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2017 yılının ilk 6 ayında üç farklı branşta ise bir üst lige çıkma mutluluğu yaşadı. Ampute Futbol 1.Ligi’nde İzmir’i temsil eden Ampute Takımı, 91 kez rakip fileleri havalandırdı ve gol yemeden Süper Lig’e yükseldi. Buz Hokeyi 1. Ligi’nde Süper Lig bileti gelirken, bayan voleybolcular da TVF 2.Ligi’nde başarılı sonuçların altına imza atarak tarihinde ilk kez 1.Lige yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Buzda rakip tanınmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yıl önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu da meyvelerini vermeye devam etti. Geride kalan 6 aylık dönemde, 10 altın, 9 gümüş ve 10 bronz madalya alan Büyükşehirli buz patencileri, takımlar kategorisinde 1 kez birincilik, 5 kez de ikincilik kürsüsüne çıktı. Hokey takımları da miniklerde ikinci, yıldızlarda üçüncü oldu.