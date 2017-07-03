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İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine sendika yönetimi grev kararı aldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:44
İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev kararı.Türkiye Denizcilik Sendikası Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendika olarak TİS'in masada çözülmesi için çok  mücadele verdiklerini ancak sonucun olumsuz olduğunu söyledi. Bugün sendika olarak daha önce aldıkları grev kararını uygulama  yönünde karar aldıklarını vurgulayan Yeşiltaş, "12 Temmuz Çarşamba gününe kadar  anlaşamazsak grevi uygulayacağız. Körfezde gemiler çalışmayacak, işverene de  noter aracılığıyla bu bilgiyi verdik. Aldığımız grev kararı İZDENİZ AŞ'de çalışan  250 arkadaşımızı kapsayacak. Grev boyunca körfezde çalışan hem vapurlar hem de  arabalı vapurlar İzmirlilere hizmet vermeyecek. Artık top işverende, istedikleri  zaman görüşmeye hazırız önemli olan sonuç almak." dedi.Görüşmelerde işveren ile ücret zammı konusunda anlaşamadıklarını ifade  eden Yeşiltaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi gemi personeline sadece  vergiden aldığı hakların dışında bir zam vermedi. Kara personeline ise yüzde 9,5  zam verdi. Aynı yerde kaldık sayılır, değişen bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

  Türk-İş Konfederasyonuna bağlı TDS, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait  İZDENİZ AŞ ile yürütülen TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine 30  Mayıs'ta Konak Vapur İskelesi'ne grev kararı asmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:44
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