İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev kararı.Türkiye Denizcilik Sendikası Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendika olarak TİS'in masada çözülmesi için çok mücadele verdiklerini ancak sonucun olumsuz olduğunu söyledi. Bugün sendika olarak daha önce aldıkları grev kararını uygulama yönünde karar aldıklarını vurgulayan Yeşiltaş, "12 Temmuz Çarşamba gününe kadar anlaşamazsak grevi uygulayacağız. Körfezde gemiler çalışmayacak, işverene de noter aracılığıyla bu bilgiyi verdik. Aldığımız grev kararı İZDENİZ AŞ'de çalışan 250 arkadaşımızı kapsayacak. Grev boyunca körfezde çalışan hem vapurlar hem de arabalı vapurlar İzmirlilere hizmet vermeyecek. Artık top işverende, istedikleri zaman görüşmeye hazırız önemli olan sonuç almak." dedi.Görüşmelerde işveren ile ücret zammı konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Yeşiltaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi gemi personeline sadece vergiden aldığı hakların dışında bir zam vermedi. Kara personeline ise yüzde 9,5 zam verdi. Aynı yerde kaldık sayılır, değişen bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı TDS, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZDENİZ AŞ ile yürütülen TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine 30 Mayıs'ta Konak Vapur İskelesi'ne grev kararı asmıştı.