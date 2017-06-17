İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.17 Haziran 2017 Cumartesi 08:06
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.40'ta merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
HALKPANİKLEDİ
Bu sarsıntı sonrası halkın paniğe kapılıp kendini dışarı attığı görüldü.