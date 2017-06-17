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İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 08:06
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.40'ta merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.  Depremin 11,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 

HALKPANİKLEDİ

Bu sarsıntı sonrası halkın paniğe kapılıp kendini dışarı attığı görüldü.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 08:06
  1. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  2. İzmir depremi
  3. Karaburun
  • KoNyALıKoNyALı1 gün önce
    Kafirler sallaniyor
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