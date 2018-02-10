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İzmir Belediye Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’nu çok kızdıracak açıklama

CHP'li belediye başkanı Kocaoğlu, "Emperyalizm güçleri, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır." dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 23:45
İzmir Belediye Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’nu çok kızdıracak açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen Belediyesi iş birliğiyle yaptırılan Kubilay Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afrin'deki Mehmetçiklere selam gönderdi.

"MEHMETÇİĞİMİZE ELEŞTİRİDE BULUNMADAN SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kocaoğlu, "Afrin'de savaşan Mehmetçiğimize, komutanlarımıza başarılar; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için, bu bilinçle, bu yürekle, bu vatan ve Atatürk sevgisiyle çarpışan Mehmetçiğimize, hiç bir eleştiride bulunmadan, sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız.

"AFRİN'DE SAVAŞ ŞARTTIR, KAÇINILMAZDIR"

Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan barış talepleri, böyle bir şey olamaz. Emperyalizm güçleri Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın, gelecek bütün devletlerin bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır.

Biz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de komşularımızın toprak ve milli bütünlüğünü savunmak zorundayız. Başımıza örülmek istenilen çorabı, ülkemizi parçalama isteklerini, niyetlerini böylelikle topyekün engelleriz. Afrin'de çarpışan Mehmetçiklerimize İzmir'den sevgi, saygı ve destek mesajlarımızı gönderiyorum."dedi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 23:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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