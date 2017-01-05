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  • İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı
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İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı

İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı meydana geldi. Olay sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Saldırıda 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu.

İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:34
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İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu

İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. 

2 terörist ölü ele geçirildi

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye trafik akışı kesildi

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Bir şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 
Etiketlerİzmirpatlama
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