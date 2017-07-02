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İzmir 26 saattir yanıyor

İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, aradan 26 saat geçmesine rağmen bir türlü söndürülemiyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:05
İzmir 26 saattir yanıyor

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 9 helikopter, 4 büyük yangın söndürme uçağı, 500’e yakın arazöz ve iş makinesi, binlerce orman işçisi müdahale ederken, aradan geçen 26 saatte 500 hektardan fazla alan adeta kül oldu.

Yangın söndürme harekatını olay yerinden yöneten Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tüm hava müdahale gücünü İzmir’e aktardıklarını ancak ters rüzgarların işlerini zorlaştırdığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:05
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. Menderes
  4. Yangın
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