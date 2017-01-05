İzleyici Fatih Portakal'a 'şeytan' deyince...

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Sosyal medyadan kendisiyle ilgili "şeytan" yakıştırması yapılan mesajı canlı yayında izleyenlerle paylaşan Fatih Portakal, o sözler karşısında çılgına dönerek "Tahammül duygusunun kalmadığını görüyoruz" dedi.

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medyadan kendisine sert bir yorum yazan izleyicisine tepki gösterdi.

"TAHAMMÜLSÜZ VE HOŞGÖRÜZSÜZ"

Kendisine "provokatör ve şeytan" benzetmesi yapan izleyicisini "tahammülsüz ve hoşgörüsüz" olarak nitelendiren Portakal, "Her şeyin bir nedeni var. Ben birinci neden olarak bizi yönetenlerin sert söylemlerini görüyorum" dedi.