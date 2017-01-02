İzinsiz saç ektirdi, takımdan kovuldu!

Erzurumspor'da top koşturan tecrübeli oyuncu Fahri Tatan, tedavi için gittiği İstanbul'da saç ektirince, takımı tarafından kadro dışı bırakıldı ve sözleşmesi feshedildi.

İzinsiz saç ektirdi, takımdan kovuldu!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 04:06
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Fahri Tatan (33), 11. haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında sakatlanınca, tedavi için İstanbul'a gönderildi. 5 hafta sahalardan uzak kalan Tatan, bu arada İstanbul'da saç ektirdi ve ardından takımına geri döndü.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Mavi beyazlı kulübün yöneticileri ise "Biz seni İstanbul'a tedavi olmaya gönderdik, sen saç ektirmeye gitmişsin' diyerek Tatan'ı kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetti. Tatan da 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Tatan ise çevresine "Saç ektirmek için izin mi alınır. Büyük haksızlığa uğradım" dediği öğrenildi.

(Sabah)

 
EtiketlerErzurumsporFahri TatanZonguldakİstanbuluzakMaviSakaryasporSabah
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