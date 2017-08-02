İzinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erikler köyü kırsalındaki anıtsal değeri bulunan eski mezarlıkta kazı yapan M.B. ve E.A. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Yaklaşık 2x2 metre genişliğinde kazı yaptıkları belirlenen iki kişi, cumhuriyet savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.