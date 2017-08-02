İzinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
Kırklareli merkeze bağlı Erikler köyü kırsalında bulunan eski mezarlıkta define aramak için izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:56
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erikler köyü kırsalındaki anıtsal değeri bulunan eski mezarlıkta kazı yapan M.B. ve E.A. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Yaklaşık 2x2 metre genişliğinde kazı yaptıkları belirlenen iki kişi, cumhuriyet savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.