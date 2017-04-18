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İzinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’de birinci derecede sit alanı olan evlerinin yakınında izinsiz kazıyaptıkları belirlenen 2 kişi, çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemeleriyle birlikte yakalandı.

İzinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:15

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde birinci derece sit alanı olan bölgede bulunan evinin ön tarafını branda çekmek suretiyle kamufle ederek iç kısmında tarihi eser bulmak amacı ile izinsiz kazı yapan 2 kişiyi, 8 adet tarihi eser kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli büyüklüklerde obje ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte detektör, testere, kazma, kürek gibi çeşitli kazı malzemeler de ele geçirildi.

Ayrıca evin bahçesinde yapılan aramada saksılara ekilmiş 54 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, bu olayla ilgili de 1 şüpheli gözaltına alındı. Her iki konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 
EtiketlerMersinMersErdemli
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:15
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