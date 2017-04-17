% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İzetbegoviç’ten referandum açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak'" dedi.

İzetbegoviç’ten referandum açıklaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:38

Bakir İzetbegovic, başkent Saraybosna'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki halk oylamasını da değerlendirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandıkta 'Evet' çıkmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren İzetbegovic, halk oylamasının son 10 yılda bazı konularda muhalif olan kesim tarafından da desteklendiğine işaret etti.

Boşnak lider, Türk halkını çıkan sonuç dolayısıyla tebrik ederek, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak" dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde istikrar sağlayıcı ve olumlu bir rol üstlendiğini vurgulayan İzetbegovic, Türkiye'de güçlü bir liderliğin bulunmasının olumlu olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

 

 
EtiketlerBakir İzetbegovicSaraybosnareferandumevet
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?