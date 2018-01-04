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FETÖ, ByLock'taki 'İzdivaç' grubu deşifre edildi

FETÖ’cülerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'ta "Sivas İzdivaç" grubu kurduğu, örgüt mensuplarının bu grup aracılığıyla evlendirildiği belirlendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:46
FETÖ, ByLock'taki 'İzdivaç' grubu deşifre edildi

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada tutuklu yargılanan S.A'nın, ByLock içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgütün üyelerini evlendirmek için "Sivas İzdivaç" grubu oluşturduğunu tespit etti.

Örgüt içerisinde devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla kurulan grup aracılığıyla örgüt üyelerinin birbirleriyle evlendirildiği, bu evlilik işleriyle ilgilenenlere de "izdivaççı" ya da "izdivaç sorumlusu" gibi isimler verildiği belirlendi.

Grupta, Sivas'ta örgüt üyelerinin evlendirilmesinden sorumlu ve terör örgütünün Trabzon'daki faaliyetleri içerisinde yer alan S.A'nın da yer aldığı, grubun yöneticisi "Zehra" kod adlı firari E.Ç'nin evlendirilmek istenen kadınların vesikalık fotoğraflarını topladığı bilgisine ulaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan Z.G, "2016 yılının mayıs ayında cemaat evinde kaldığım dönemde Z.S.D, bana 'senin yanına bir abla gelecek' dedi. Ben de evdeyim gelsin dedim. Eve 'Zehra' kod adlı E.Ç, geldi. Bu şahıs bana 'bizim aracılığımız ile evlenmeni istiyoruz' dedi. Bu nedenle fotoğrafımı istedi." diye konuştu.

Gruba üye örgüt mensuplarına, "Esra, Zehra, Nagehan ve İzdivaç" gibi isimler verildiği ve isimlerin sonuna genellikle Sivas'ın plaka kodu olan "58" rakamının eklendiği, bazı kullanıcılara ise "Sivas Esra" adının verildiği tespit edildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 13:46
  1. FETÖ
  2. izdivaç
  3. bylock
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