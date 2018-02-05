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İzciler bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı

Esenlerli genç izciler, İzcilik Kampı'nda bedenleriyle yazdıkları "Zeytin Dalı" yazısı ve fularlarıyla yaptıkları zeytin dalı sembolü ile Afrin'deki mehmetçiğe selam gönderdiler.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:52
İzciler bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı

2007 yılından beri Esenler'in çocuklarına ve gençlerine izcilik ve doğa sevgisini aşılayan Esenler Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Ümraniye'de şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak, doğa içinde bir tesiste, yaşları 10 ile 17 arasında değişen 320 izci ve liderin katılımıyla kamp gerçekleştirdi.

Ümraniye Kent Ormanı İzcilik Tesisi'nde yapılan izci kampında izciler dolu dolu bir kamp süreci geçirdiler. Bir haftalık kamp boyunca izciler, tertip düzen kontrolünün ardından; "Temel İzcilik Bilgileri", "Kol Komutları", "Fonetik Alfabe”, ”Çadır Kurma”,  "Amatör Telsizcilik" gibi temel bilgiler alırken ”Bisiklet Sürme”, "Paintball", "Badminton", "Ok Atma", "Çevre Gezisi" gibi uygulamalı eğitimler ile keyifli günler geçirdiler.

MEHMETÇİĞE SELAM

İzcilerin kamp ateşinde oynadıkları oyunlar, skeçler, bireysel gösteriler, ilahiler, kahramanlık türküleri ve şiirler kampa ayrı bir hava kattı. İzci kamplarında öğrencilerin yeni dostluklar kazandıklarını belirten İzcilik Kulübü Önderi Hakan Bay, "İzcilik kamplarında tüm etkinlikler, çocukların ahlâki, ve kişisel gelişimi ile yeni arkadaşlar edinmesi için yapılır. Öğrenciler burada okul stresinden uzak, eğlenerek öğreniyorlar" diye konuştu.

İzciler kampta, Afrin'deki mehmetçiğe de selam gönderdi. Genç izciler, bedenleriyle "Zeytin Dalı" yazdılar ve fularlarıyla zeytin dalı sembolü yaptılar.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:52
  1. Esenler

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