İyot eksikliği erken doğum nedeni

İyotun vücut tarafından üretilmeyen, kimyasal bir madde olduğunu belirten Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, vücudun günlük iyot gereksiniminin yüzde 90'ının yiyeceklerden, yüzde 10'unun ise içme sularından temin edildiğini bildirdi.



Tiroid işlevlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için iyotun hayati önem taşıdığına dikkati çeken Sarıkaya, şunları kaydetti:



"İyot eksikliği anne karnından başlayarak yaşamın her evresinde ciddi sorunlara neden olabilir. Eksikliği başlangıçta hiçbir belirti vermezken, ilerlediği zaman tiroid bezinin büyümesine (guatr) ve tiroid hormonunun az üretilmesine (hipotiroid) neden olur.

İyot eksikliği nedeniyle hormon yapımı azaldığında büyüyerek hormon üretimini karşılamaya çalışır. İyot eksikliği hipertiroidiye yol açtıktan sonra cilt kuruluğu, halsizlik, saçta dökülme, kabızlık, üşüme hissi, kilo artışı, unutkanlık, tırnakta kırılma, depresyona neden olabilir."



"HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE BÜYÜK RİSK"



Sarıkaya, hamilelik ve emzirme döneminde iyot ihtiyacı artacağından alım yetersizliğinde eksiklik bulgularının daha kolay ortaya çıkacağına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:



"Annede ağır iyot eksikliği erken doğum, düşük tehdidi ve anomalilere neden olabilir. Annenin, fetüsün ve yeni doğanın tiroid işlevlerini, dolayısıyla da çocuğun beyin ve sinir sistem gelişimini etkileyerek zeka geriliğine yol açabilir. Annede ve fetüste hipotiroide neden olabilen iyot yetersizliği dünyada en yaygın önlenebilir zeka geriliği nedenidir."



İyot eksikliğinin çocuklarda büyüme geriliği, öğrenme güçlüğü ve okul başarısında düşüklük nedeni olabileceğini belirten Sarıkaya, sonuçlarının ağır olmasına karşın önlenmesinin kolay ve ucuz olduğunu bildirdi.



İyot eksikliğinin kontrol edilmesindeki en etkili yolun iyotlu tuz kullanımı olduğunu dile getiren Sarıkaya, “İyotlu tuz kullanımının agresif tiroid kanserlerini de azalttığı gözlemlenmektedir. Yine yapılan çalışmalar iyot eksikliği olan kadınlarda meme kanserinin de daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Bununla birlikte balık, diğer deniz ürünleri, yumurta, yoğurt, süt ürünleri, ceviz, patates ve kuru fasulye iyot oranı yüksek besinlerdir" dedi.