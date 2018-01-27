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İyilik yaptığın kimsenin şerrinden sakın!

Allah zengini fakir, fakiri de zengin kılabilir. Bunlar Hak katında bir üstünlük ölçüsü değildir. Her ikisi de yalnızca bu âlemdeki bir imtihan şeklidir.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:03
İyilik yaptığın kimsenin şerrinden sakın!

Üstünlük sadece takvâdadır. O hâlde infâk etmekten dolayı fakire karşı gururlanmak, dünya hayâtındaki imtihan sırrından da gâfil olmaktır.

SEN DE MUHTAÇ OLABİLİRSİN!

Şeyh Sâdî, Bostan adlı eserinde der ki:

“Birisine iyilik ettiğin zaman; «–Ben efendiyim, beyim; o bana muhtaçtır!» diye büyüklenme! Zaman kılıcı, o muhtaç kimseyi vurmuş deme! Zira vuran kılıç henüz kınına girmemiştir; mümkündür ki o kılıç bir gün seni de biçer.”

Varlıklı kimseler, kendilerini fukarânın yerine koymayı bilmeli ve; “Rabbimiz bizi onların durumunda, onları da bizim durumumuzda yaratabilirdi. Mâdem bize imkân bahşedip onları muhtaç kıldı, demek ki onları bize emânet etti, zayıfları güçlülere zimmetledi, bizi onlardan mes’ul kıldı ve bize bahşettiği nîmetlerin şükrânesi olarak, onlara infâk etmemizi emretti…” diye düşünmelidirler.

KİMSEYİ ELİ BOŞ GÖNDERME

Yine Şeyh Sâdî’nin aynı eserindeki şu nasihatleri de pek mânidardır:

“Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. Allah göstermesin belki bir gün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın.

Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun; buna şükrâne olarak, kapına gelen yoksulu kovma, ona surat asma, onu tebessümle karşıla…”

Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur:

Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nîmetini minnet ve şükranla an.” (ed-Duhâ, 8-11)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:03
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