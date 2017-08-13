Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

#iyikivarsınEren! Tepelerine bomba yağdı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:33
#iyikivarsınEren! Tepelerine bomba yağdı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün (dün) saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Operasyon öncesi paylaşılan bir fotoğraf ise sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Teröristlerin kafasına bomba yağdıran F-16'larımız, öldürülen 5 teröristi "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazılı bombalar ile vurdu.

Haber7

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:33
  1. Hakkari
  2. şemdinli
  3. eren bülbül
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obama'dan ilk açıklama
    1. Obama'dan ilk açıklama
    2. Kahraman görmek isteyenler bu haberi..
    3. Külünk'ten FETÖ uyarısı: Özel..
    4. Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı
    5. "İstanbul'un bekçileri" yarın akşam iş..
    6. Fenerbahçe'de Demirel depremi
    7. Kadıköy'de cuma namazına giden esnafa..
    8. Batman’da 16 kilogram esrar ele..
    9. Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor
    10. Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin
    11. Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor,..
    12. Erdoğan: AK Parti'de 'metal..
    13. Başbakan Yıldırım temeli atacak!
    14. Türk olduğu için uçağa almadılar
    15. Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket
    16. İzmir’de tacize uğrayan kadını döven..
    17. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu..
    18. Beşiktaş'a müjde! Alexander Milosevic..
    19. Bu dondurma erimiyor!
    20. Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde..
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...