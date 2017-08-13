iyikivarsınEren! Tepelerine bomba yağdı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün (dün) saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Operasyon öncesi paylaşılan bir fotoğraf ise sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Teröristlerin kafasına bomba yağdıran F-16'larımız, öldürülen 5 teröristi "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazılı bombalar ile vurdu.

Haber7