İYİ'de vaat çok, detay yok

Dünya gazetesi yazarı Osman Arolat, Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın vaatlerine yer verdi. Durmuş’a partinin ekonomik programını sorduğunu söyleyen Arolat, şu sözlere Durmuş’un vaatlerini sıralayan şu sözlerine yer verdi.

“Ekonomi programımızın ana felsefesi öncelikle istikrarlı ve kapsayıcı, aynı zamanda hızlı büyümek zorunda olan Türkiye’nin erişilen refahı toplumun her kesimine adil dağıtımı gereğine dayanmaktadır. Ekonomi programımızın nihai hedefi dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı ve dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme ve paylaşım modeline geçmektir. Fırsat eşitliğinin ve kişisel girişimin önünü açan bir sistemin, vatandaşlarına onurlu bir yaşam sağlayacak çalışma koşullarını da yaratabileceğine inanıyoruz. Erişilen refahı toplumun tüm katmanlarına adilce yayabilen bir ekonomik düzen, güçlü ve huzurlu bir ülkenin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Serbest piyasa sisteminin her durumda kısıtlı kaynakları en etkin biçimde dağıtamadığı ve toplumsal ahengi bozacak boyutlarda gelir ve servet eşitsizliğine yol açtığı gerçeklerini göz ardı etmeden, özel mülkiyet, serbest girişim, serbest sözleşme ve çalışan haklarının evrensel hukuk kuralları ile güvence altına alındığı ekonomik yapıyı desteklemekteyiz.

Türkiye’nin son on yılda içine düştüğü orta gelir tuzağından kurtulması için hızla bilgi çağını yakalayıp gereken sanayi dönüşümünü tamamlayacak, çok iyi tasarlanmış bir ekonomik ve sosyal kalkınma atılımını başlatacağız. Bu hedefe varmak için, bu güne kadar yapıldığı şekilde ucu açık bir dizi temenniler manzumesi yerine, ölçülebilir performans kriterleri ile desteklenen gerçekçi ve yalın bir ekonomi politikası ortaya koyacağız.

Bu çerçevede önümüzde Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği genel ve yerel seçimler sürecinde ekonomi programımızın ana doğrultusunda hazırlayacağımız uzun vadeli makro hedef ve vaatlerimizin yanında şu kısa vadeli hedeflerimiz olacaktır:

Geniş halk kesiminin gelirinin iyileştirilmesi,/Sosyal yardımların kapsamının ve miktarının artırılması./Gıda enflasyonunun düşürülmesi ve tarımda verilen dış açığın son bulması için tarımın desteklenmesi./Düşük gelirli vatandaşların borç yükünün azaltılması./Vergi adaletini sağlayıcı reformların gerçekleştirilmesi / Yolsuzluk ve kayırmacılığı engelleyecek güvenin tesisi.”