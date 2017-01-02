İyice sapıttılar! 'Laikçiler' Görmez'e dava açtı

Her terör saldırısını ganimet olarak değerlendiren 'laikçi' bir kesim Müslümanları hedefe koymaya devam ediyorlar. Terör örgütlerine karşı dillerini yutan bu kesim, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

İyice sapıttılar! 'Laikçiler' Görmez'e dava açtı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 14:38
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Kendilerine "Laikliğe Çağrı" grubu adını verdikleri 'müptezel' bir grup , Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yılbaşından önce Diyanet’in Cuma hutbesine dilekçesinde yer veren "Laikliğe Çağrı" grubu, “yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir” ifadelerini kullandı.

"Laikliğe Çağrı" grubu, Mehmet Görmez hakkında, “Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübünde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak” suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

Suç duyurusu sonrasında "Laikliğe Çağrı" bileşenleri adına Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Murtaza Demir açıklama yaptı.

 
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