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İyice kafayı sıyırdı! Erdoğan'ı kızdırmak için...

Almanya, gelecek ay yapılacak olan genel seçimlere 'Türkiye karşıtlığı' atmosferinde giriyor. Seçim kampanyalarında sık sık Türkiye'nin hedef alındığı görülürken, son yaşanan örnek bunun en net kanıtı oldu. Türkiye karşıtı fikirleriyle tanınan Cem Özdemir'in afişlerinde 'Erdoğan'ı kızdırmak için Özdemir'e oy ver' sloganı yer alıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:03
İyice kafayı sıyırdı! Erdoğan'ı kızdırmak için...

Almanya'da gelecek ay yapılacak olan genel seçimler öncesi Türkiye karşıtlığı körükleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'nin hedef alındığı ülkede, son olarak Türkiye karşıtı fikirleri ile bilinen Cem Özdemir için hazırlanan afişlerde 'Erdoğan'ı kızdırmak için Özdemir'e oy ver' ifadeleri kullanıldı.

Yeşiller Partisinin hazırladığı seçim afişlerinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.

Almanya'da hazırlanan seçim afişlerinde 'Erdoğan'ı kızdırmak için Özdemir'e oy ver' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Seçimlere sayılı günlerin kaldığı Almanya'da siyasi partiler Türkiye karşıtlığı üzerinden oylarını artırmaya çalışıyor. Türkiye'yi sık sık hedef alan siyasi partilerin tavrına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daki Türk seçmenlere çağrıda bulunarak, "Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:03
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