İyi tarım ve organik tarıma destek

Demir, Salihli’de 139 üretici iyi tarım, 247 üreticinin ise organik tarım desteklemesinden faydalanacağını söyledi.Demir, organik tarım için 2 milyon 169 bin 929 TL, iyi tarım için ise 1 milyon 366 bin339 TL olmak üzere toplam 3 milyon 536 bin 268 TL ödeme yapılacağını ifade etti.

Ödemelerin bugün itibari ile başladığına vurgu yapan Demir, üreticilerden T.C. kimlik numaralarının sonu 0 ve 2 olanların ödemelerinin bugün, T.C. kimlik numaralarının sonu 4 ve 6 olanlar 23 Ağustos 2017 tarihinden, T.C. kimlik numaralarının sonu 8 olanlar ise 25 Ağustos 2017 tarihi ise saat 18.00’dan sonra hesaplarına aktarılacağını belirtti.