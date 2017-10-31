İşte Akşener'in partisinin oy oranı

Optimar Araştırma şirketi Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İyi Parti'nin kuruluşundan sonra ilk kez anket yaptı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise anket sonuçlarını bugünkü köşe yazısından paylaştı.

İYİ PARTİ BARAJIN ALTINDA

Sonuçlara göre, İyi Parti'nin oy oranı, yüzde 6,4.

16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı ankette partilerin oy oranları ortaya çıktı.

AK PARTİ YÜZDE 50.6

Ankete göre siyasi partilerin oy oranları şöyle: AK Parti yüzde 50.6, CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 9.9, HDP yüzde 7.8, İP yüzde 6.4.

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7'si biliyor. Daha ilginci yüzde 85.5'i partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER'İN 'FETÖ'CÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Akşener'e neden oy verilmediği sorusuna ankete katılanların yüzde 11.8'i "FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum" diyor.

SİYASİ GERİLİMİ KİM ÇÖZER?

İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var; yüzde 35.9... İkinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 15.2.

MUHALEFET PARÇALANACAK

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor:

"Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor.''