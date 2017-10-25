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İyi Parti'nin ismi ve logosunda dikkat çeken benzerlik

İyi Parti'nin sloganı ve logosunun Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim kampanyasındaki logo ve slogana benzemesi tartışmalara neden oldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:27
İyi Parti'nin ismi ve logosunda dikkat çeken benzerlik

Meral Akşener öncülüğünde kurulan partinin isminin (İYİ) Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağının esin alınmasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor. Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri olarak biliniyor.

PARTİNİN SLOGANI VE LOGOSU TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Meral Akşener ve ekibinin bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na kuruluş başvurusu yaptığı İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logosu, tartışmalara yol açtı.

İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logonun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği logo ve sloganla benzerliği de dikkat çekti.

Başkan Menderes Türel, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antalya'nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, 'Menderes Türel Antalya'ya iyi gelecek', 'Antalya'ya iyi gelecek' sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de 'İyi gelecek' temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener'in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti'nin logosunda yer alan güneşle, Türel'in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda 'İyi Parti Türkiye'ye çok iyi gelecek' şeklindeki slogan da Türel'in kullandığı sloganlarla büyük benzerlik taşıyor.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Başkan Menderes Türel, İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya iyi gelecek' sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak Aralık 2015'te tescil ettirmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:27
  1. Meral Akşener
  2. İyi Parti
  3. Kayı Boyu
  4. Oğuz Kağan Destanı
  • kk3 sa önce
    bu kayı boyuna ait olduğu iddia edilen sembolün çok tartışmalı bir durumu var. yahudilerin kutsal menora semboluyle benzerlik gösteriyor. 
  • ıyı boyuıyı boyu7 sa önce
    IYI bir bayrak amblemidir. kullanılamaz. noktaları hiç bir şey ifade etmez.
  • Ahmet tunçAhmet tunç8 sa önce
    Logosuna fettoş koysalar daha anlamlı olurdu. İyi partiymiş. Güldürmeyin insanları kendinize. Çöplükteki yeri hazır.
  • Asim keskinAsim keskin8 sa önce
    Milletimiz icib kutsal sayilan bir deger daha suiistimal ediliyor..aavcilarin goreve cagiriyorum.
  • ArifArif8 sa önce
    ABD nin simgesi olsaydı daha çok oy alırdı.Artık millet bizden görünüp bizden olmayanı anlayacak kadar akillandi.
  • AtknAtkn8 sa önce
    Kayı boyuna benzetmeye çalısmışlarda acaba bir tane osmanlıya küfretmeyen var mı içinde bu partinin?
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Hırsızların kurduğu parti bu kadar olur....Soru çalan namussuzlar parti logosu çalmış çok mu.....Hırsız Fetö enikleri.....
  • abdoabdo9 sa önce
    hep fatoşçu bunlar
  • zafer türkzafer türk9 sa önce
    YAV BUNLARIN NEYİ YERLİ KENDİLERİNE AİT Kİ! PARTİYİ ZATEN SİPARİŞ ÜZERE KURDULAR.
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    O sembol Türk KAYI boyunun simgesi, kimsenin tek elinde olan bir simge değil.
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