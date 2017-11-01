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İyi Parti'nin il başkanları belli oldu

MHP'den kovulan Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin 6 il başkanı belli oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
İyi Parti'nin il başkanları belli oldu

İyi Parti'nin aralarında Ankara ve İstanbul'un da yer aldığı 6 il başkanı belli oldu.İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Giresun ve Kocaeli il başkanlarının bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuştu. kuruluşunu gerçekleştirdikleri İyi Parti'nin Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğduğunu, Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi açtığını ifade eden Aydın, merkez parti özelliğini taşıyan bir siyasal hareketin temel noktasının adalet olması gerektiğinin altını çizdi.

İYİ PARTİ'NİN İL BAŞKANLARI

İyi Parti'nin Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz, İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy, Mersin İl Başkanı Fevzi Karaca ve Giresun İl Başkanı ise Ünzile Yüksel oldu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan
  4. İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz
  5. İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar
  6. Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy
  7. Mersin İl Başkanı Fevzi Karaca ve Giresun İl Başkanı ise Ünzile Yüksel
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