İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener oldu

İYİ Parti'nin kuruluşunu açıklayan Meral Akşener, partinin kurucu genel başkanı seçildi. Akşener'in genel başkan olması kararı oy birliği ile alındı.

Toplantıda Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Meral Akşener'in Genel Başkan Yardımcılarının belli olacağı Parti Divanı ise yarın açıklanacak...