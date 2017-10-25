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İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener oldu

Bugün yeni parti kuruluşunu açıklayan Meral Akşener oy birliği ile parti genel başkanı seçildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:52
İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener oldu

İYİ Parti'nin kuruluşunu açıklayan Meral Akşener, partinin kurucu genel başkanı seçildi. Akşener'in genel başkan olması kararı oy birliği ile alındı.

Toplantıda Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Meral Akşener'in Genel Başkan Yardımcılarının belli olacağı Parti Divanı ise yarın açıklanacak...

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:52
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  • hamidohamido28 dk önce
    12 Eylül ihtilalinden sonra AP adı da DYPolmuşve şöyle demişlerdi. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın 33 derecli mason dan anadolunun cennetlik koyunları nın hala beklentisi vardı. Ozaman Şair N. FAZL. hala hayattaydı. S. demirele oy verenler in N. FAZL ın meşhur süleyman name şiirinden belkide hiç haberi yoktu. Fakaat şimdi herşey farklı halkım uyandı ve yutmuyor.
  • noktanokta28 dk önce
    Türk ve İslam tarihinde kadın lider yok.Yazıklar olsun sözde ülküc ü geçinen erkeklere,basiretsizler.İt ürür kervan yürür.
  • IsaIsa43 dk önce
    FETT Partisi daha çok yakisirdi size. Bütün vatan hainleri bir araya toplanmış
  • FehmiFehmi3 sa önce
    onun gibileri çok gördük. pek yakında balon sönecek ve siyasetten silineceğine inanıyorum. tıpkı bundan öncekiler silindikleri gibi!
  • HanzoHanzo3 sa önce
    ....iyi yersiniz yakında
  • ObjektifObjektif3 sa önce
    Onlara ne hacet.... Bu milleti uyutan parti halihazırda var zaten...
  • MuhtarMuhtar3 sa önce
    Peki Türkiye'nin menfaatine olan parti hangisi?????
  • AliAli3 sa önce
    õnce yurtta sulh partisi kuracaklardı neden değiştirdiler iyi beddua partiside olurdu amplemde feto beddua ederken tasvir edilebilirdi
  • selamun aleykumselamun aleykum4 sa önce
    Kardesim felahta olsun olmasin biz hadise iman ettik hem bu sahih birhadis ise asla suphe duymayiz amennee ve saddeknee
  • MsfrMsfr4 sa önce
    UYU Partı. Milleti tekrar uyutmaya çalışıyor bu dönmeler. Bu milleti bir daha uyutmanız inşallah mümkün olmayacak hangı kılığa girerseniz girin.
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