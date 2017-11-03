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İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti

İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Bahçeli' paylaşımı büyük tepki çekti.

03 Kasım 2017 Cuma 15:27
İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'nin Kocaeli İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi.

İşte o skandal paylaşım;

''ALLAH TEZ ZAMANDA HELVANI YEMEYİ NASİP ETSİN''

İşadamı Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirildi. Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:27
  1. İYİ Parti
  2. Devlet Bahçeli
  3. Haluk Ulusoy
  4. helva
  • Eşref ılgazEşref ılgaz1 sa önce
    Vah vah vah.... akşener, iyi parti diye doldurduğun herifler bunlarsa çok yazık... bunlar senin helvanı bile hem pişirir hem de yerler..
  • BekirBekir1 sa önce
    Ey haluk ulusoy devlet beye allahuzn omur versin ama size kurdurulanip partisinin helvasını yiyecek inşallah
  • kemalkemal1 sa önce
    İYİ partiye Tavsiye ismini PEKİYİ parti yapsınlar belki ilkokul bebeleri oy verir o zaman.
  • BozkurtBozkurt1 sa önce
    Al bi chp zihniyeti daha sabah yürek yer her türlü terbiyesiz ve seviyesiz konusmalati yaparlar sonra kıçlarinin korkusundan kıvirir veya silerler bizim buralarda buna yiyemiyecegin bo...un sineğini kaldirma derler ankara
  • ........1 sa önce
    Allah iyitakiye(aslındakötü)partinin kurucusununhelvasını yedirsin ama biz sizin helvanızıda yemeyiz mazaallah pensinvanyanın zehri olur.Allah c.c Reise,yıldırıma veBahçeli ye uzun ömür versin devletimizin temel taşlarını korusun.Allahım sen bizi koru devletyöneticilerine güçver.amin
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Ahlaksız ile mücadele zor...
  • AA1 sa önce
    ....kaça satıldın bu ülkenin suyunu Ekmeğin’i yersinizbu vattana h..inlik edersiniz h.yinler
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