İyi Partili isim haddini aştı, büyük tepki çekti

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'nin Kocaeli İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi.

İşte o skandal paylaşım;

''ALLAH TEZ ZAMANDA HELVANI YEMEYİ NASİP ETSİN''

İşadamı Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirildi. Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi.