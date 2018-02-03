İyi Parti 1 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

Üye sayısı 500 bini geçtiği iddia edilen İyi Parti, seçilmiş delegelerle, son anda bir değişiklik olmazsa 1 Nisan'da olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanıyor.

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2019'da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı'nı, geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İyi Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gitmeyi planlıyor.

İddiaya göre, İyi Parti'nin üye sayısı 500 bini aştı. Üyelik için yoğun talep olduğunu belirten parti kurmayları, üye kayıtlarında özellikle 'FETÖ'cü sızmalara' karşı önlem alındığını da ifade ediyorlar.

MERAL AKŞENER'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Bir ulusal gazetede yer alan habere göre, Genel Merkez tarafından geçen günlerde de il başkanlıklarına genelge gönderilerek, üyeler konusunda "Devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarının araştırılması" istenmişti.

Parti yönetimi, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayı başında olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, kongre tarihi olarak da 1 Nisan düşünülüyor. Olası erken seçim nedeniyle partinin kuruluş ve olağan kongre süreci hızla yapıldığı için birçok tanınmış isim yönetimde yer alamamıştı.

'SEÇİME KATILIMIN ENGELLENMESİ AKŞENER'E AVANTAJ SAĞLAR'

1 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener'in genel başkanlık için tek aday olması beklenirken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor.