Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İyi Parti 1 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

Üye sayısının 500 bini geçtiği iddia edilen İyi Parti, 1 Nisan 2018'de olağanüstü kurultaya gidecek.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
İyi Parti 1 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

Üye sayısı 500 bini geçtiği iddia edilen İyi Parti, seçilmiş delegelerle, son anda bir değişiklik olmazsa 1 Nisan'da olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanıyor.

YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı

2019'da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı'nı, geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İyi Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gitmeyi planlıyor.

İddiaya göre, İyi Parti'nin üye sayısı 500 bini aştı. Üyelik için yoğun talep olduğunu belirten parti kurmayları, üye kayıtlarında özellikle 'FETÖ'cü sızmalara' karşı önlem alındığını da ifade ediyorlar.

MERAL AKŞENER'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Bir ulusal gazetede yer alan habere göre, Genel Merkez tarafından geçen günlerde de il başkanlıklarına genelge gönderilerek, üyeler konusunda "Devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarının araştırılması" istenmişti.

Parti yönetimi, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayı başında olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, kongre tarihi olarak da 1 Nisan düşünülüyor. Olası erken seçim nedeniyle partinin kuruluş ve olağan kongre süreci hızla yapıldığı için birçok tanınmış isim yönetimde yer alamamıştı.

'SEÇİME KATILIMIN ENGELLENMESİ AKŞENER'E AVANTAJ SAĞLAR'

1 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener'in genel başkanlık için tek aday olması beklenirken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
  1. Meral Akşener
  2. İyi Parti
  3. İyi Parti Kurultay

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu20 dk önce
    Katil siyonist terörist Amerika'nın terör örgütü FETÖ 'nün terör ayağı bunlar. Halk onlara günlerini gösterecek.
  • sukrusukru30 dk önce
    Fetöcü sızmalara karşı önlemmi!!!!!!!!
  • aliali1 sa önce
    inşallahbu ülkeye doğan yeni birgüneş olacaksın.. .Allah yardımcın olsun yolun açık olsun.allahım seni kötülerde, kötülerin şerlerinden korusun
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Fetöcü Sızmalara, Karşı Önlem Almışlar. O Zaman Fetöcü Meral Karaşener, Nasıl Sızdı Acaba? 1 Nisan ŞakasıYapmışlar Heralde.
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir2 sa önce
    nisan bir sakasi Fetö nün.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Ne cehenneme giderse gitsin bi cacík olmaz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MEB: Sınav çok zor olacak
  1. MEB: Sınav çok zor olacak
  2. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
  3. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
  4. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
  5. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
  6. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
  7. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
  8. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
  9. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
  10. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
  11. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
  12. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
  13. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
  14. CHP'li Tekin 'Oyumuz yüzde 49..
  15. Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin’de..
  16. Anadolu'nun en erken kiliselerinden..
  17. Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
  19. Irak ordusundan, Suudi Arabistan..
  20. Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi