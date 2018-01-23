İYİ Parti'den skandal çağrı: Esed'le temasa geçip...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, hükümeti doğrudan Suriye'nin eli kanlı diktatörü Beşar Esed'le temasa geçmeye ve terörle mücadeleyi Şam'la birlikte devam ettirmeye çağırdı.23 Ocak 2018 Salı 15:00
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, katıldığı bir televizyon programında TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.
Dış politika üzerinden iç politikanın suistimal edildiğini ifade eden Çıray, hükümeti doğrudan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la temasa geçmeye ve terörle mücadeleyi Şam'la birlikte devam ettirmeye çağırdı.