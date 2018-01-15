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Koray Aydın'dan güldüren seçim tahmini

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, güldüren tahminlerde bulunarak "Oy oranımız en az yüzde 20, Cumhurbaşkanlığı seçimini kesinlikle Meral Akşener kazanacak" ifadelerini kullandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:56
Koray Aydın'dan güldüren seçim tahmini

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, partilerinin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdıkları anketlerde de Meral Akşener isminin öne çıktığını savunan Aydın, seçimlerde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in katılacağını öne sürdü.

Aydın, "Şu an ki anketlerde ikisi kafa kafaya. Kararsız bir kesim çıkıyor. Kararsızların tercihi sonucu etkiler. Erdoğan'a oy veririm diyen korkmadan söylüyor. İktidar ellerinde. Ama kararsızların içindeki büyük bir kesim korktuğundan fikrini açıkça söyleyemiyor. Ben buradan iddia ediyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:56
  1. Koray Aydın
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
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