Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İyi Parti'den flaş ittifak açıklaması

Isparta milletvekili Nuri Okutan, İyi Parti'nin cumhurbaşkanı seçimlerinde çıkaracağı adayla ilgili açıklama yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:30
İyi Parti'den flaş ittifak açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "başkanlık seçiminde ikinci tura kalınması halinde CHP'nin adayını destekleyebilecekleri" yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Nuri Okutan, Akşener'in yanı sıra parti sözcüsü ve kendisinin de zaman zaman çeşitli açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

Okutan, "Biz 100 bin imza ile her halükarda Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceğiz; buna hazırlanıyoruz. Her partinin de aday göstermesi taraftarıyız. Bu konuda milletin söz söylemesini arzu ediyoruz. Her parti bir aday gösterirse ittifak olmaz. Biz de ittifak yaklaşımına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
    1. Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
    2. Ubercilere şok! Ceza yağdı
    3. Kassam Tugayları öyle bir afiş astı..
    4. Güeny K
    5. Bu ilde sabah ezanı vakti değişiyor!
    6. Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez..
    7. Mersin'de emekli uzman çavuş aracında..
    8. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    9. Giresun'da teslim olmuştu, o terörist..
    10. Giresun’da teslim olan PKK'lı terörist..
    11. Birleşik Krallık'tan sosyal medya..
    12. Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı
    13. Emniyetten flaş açıklama! 1 gün..
    14. Katil İsrail Ordusu Gazze'yi vurdu!
    15. Beşiktaş'tan ayrıldı! İlk Başakşehir..
    16. Emniyetten önemli açıklama! 7 ilçeye..
    17. Müteahhitliğe standartlık yolda
    18. Bunu yapan komşuya 964 lira ceza..
    19. Karar verildi! Sosyal medyada kadın..
    20. BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...