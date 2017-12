İyi Parti'den flaş ittifak açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "başkanlık seçiminde ikinci tura kalınması halinde CHP'nin adayını destekleyebilecekleri" yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Nuri Okutan, Akşener'in yanı sıra parti sözcüsü ve kendisinin de zaman zaman çeşitli açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

Okutan, "Biz 100 bin imza ile her halükarda Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceğiz; buna hazırlanıyoruz. Her partinin de aday göstermesi taraftarıyız. Bu konuda milletin söz söylemesini arzu ediyoruz. Her parti bir aday gösterirse ittifak olmaz. Biz de ittifak yaklaşımına karşıyız." ifadelerini kullandı.