İyi Parti'de görev dağılımı belirlendi

İyi Parti Genel Sekreterliğine CHP'den istifa ederek partiye katılan İzmir Milletvekili Aytun Çıray getirildi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener tarafından belirlenen başkanlık divanı üyelerinin görev dağılımı yapıldı.

Buna göre, Çıray Genel Sekreter olurken, Koray Aydın ise teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Ahmet Ersagun Yücel sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz uluslar arası işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Dursun Müsavat Dervişoğlu ise mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasipliğe, Mustafa Erdem hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Şenol Bal parlamento ve siyasi ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Şule Ünlü Doğan, eğitim, kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Ümit Özdağ medya ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcılığına ve Vedat Taylan Yıldız da iletişim ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.