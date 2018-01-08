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İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı!

İyi Parti'nin Gaziantep Nurdağ ilçe başkanı eski CHP'li Ahmet Abay sadece bir gün görev yapıp istifa etti. Yerine yine eski bir CHP'li Mahmut Ay getirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 00:41
İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İyi Parti İlçe Başkanlığına atanan eski CHP'li Ahmet Abay, bir gün sonra görevini iade etti. İlçe başkanlığı yine eski bir CHP'li Mahmut Ay'a verildi.

ESKİ CHP'Lİ İSİM BAŞKAN OLDU

İyi Parti, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 2 aydır ilçe başkanlığı yapacak isim bulamadı.

Son olarak yapılan görüşmeler neticesinde İyi Parti Gaziantep İl Başkanı İzzet Şahin tarafından ilçe başkanlığı görevi eski CHP delegesi Ahmet Abay'a tebliğ edildi.

GÖREV DİĞER CHP'Lİ İSMİ VERİLDİ

Görevi kabul eden Abay, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra görevi geri iade etti. Bunun üzerine Şahin, görevi eski CHP delegesi olduğu belirtilen Mahmut Ay'a verdi. İyi Parti'nin yeni İlçe Başkanı Ay, ilçede teşkilatlanma çalışmalarına başladı.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 00:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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