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İyi ki varsın Eren Bülbül!

Maçka'da güvenlik görevlilerine yardım etmeye çalışırken şehit düşen Eren Bülbül için Twitter'da paylaşım rekorları kırılıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:18
İyi ki varsın Eren Bülbül!

PKK'lı teröristlere güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışma sırasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.

ŞEHİT EREN'İN PAYLAŞIMI İLHAM OLDU

Eren Bülbül'ün yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" mesajından ilham alan Twitter kullanıcıları, #ErenİyikiVarsın başlığıyla mesajlar paylaştı. 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:18
  1. Eren Bülbül
  2. Maçka
  3. PKK
  4. Twitter
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