Pepe'den mutlusu yok. Siyah-Beyazlılar'ın uzun uğraşlar sonucu Avrupa'nın birçok devine rağmen transfer ettiği 34 yaşındaki oyuncu, doğru bir karar verdiğini düşünüyor... Resmi imzayı attıktan sonra önceki gece İstanbul'a gelen Pepe, ilk 24 saatinin ardından "İyi ki Beşiktaş'ı tercih etmişiz" ifadelerini kullandı. Havalimanı'ndaki karşılamadan çok etkilenen Portekizli savunmacı, "O saatte bu kadar fazla insanın geleceğini tahmin etmemiştim. Aslında Quaresma bana anlatıyordu... Ama pek ihtimal vermiyordum. Gerçekten bana olan bu sevgilerine sahada karşılık vermek için çalışacağım" sözlerini sarf etti.

İSTANBUL ANLATILDIĞI KADAR GÜZEL

Vodafone Park'ı gezme fırsatı bulan 34 yaşındaki stoperin büyük bir heyecan yaşadığı öğrenildi. Stadın yerinden çok etkilenen Pepe, Fikret Orman ve yöneticilerin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı da bir hayli mutlu... Vodafone Park'taki törenin ardından ailesiyle birlikte İstanbul'da boğaz turu yapan Beşiktaş'ın süper yıldızı, "İstanbul'a geldim. Ama gezme şansı bulamamıştım. Gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi... Anlatıldığı kadar güzel

bir şehir... Ailemle birlikte güzel günler geçireceğimden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

TÜM BENLİĞİMLE SAHADA OLACAĞIM

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Portekizli savunmacı, SiyahBeyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Beşiktaş taraftarının önüne çıkacağı günü heyecanla beklediğini söyleyen Pepe, "İyi ki Beşiktaş'ı tercih etmişim. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek için sahada sonuna kadar mücadele edeceğim. Tüm benliğimle sahada olmaya çalışacağım. Beşiktaş'ı daha iyi noktalara taşımak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kaynak:Akşam