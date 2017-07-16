İyi karpuzu seçmenin püf noktaları nelerdir?

Karpuz üzerindeki lekelerin, karpuzun olgunluk derecesini gösterdiğini söyleyen çiftçiler, iyi karpuz almanın püf noktalarını şöyle anlattı:



- Karpuz üzerindeki lekeler, karpuzun toprağa değdiği yerlerdir. Karpuz üzerinde sarı ve açık lekeli karpuzları tercih edin.



- Karpuzdaki örümcek ağına benzer yerler, arıların karpuz çiçeklerini döllerken dokunduğu yerlere işaret eder. Lekenin fazla olduğu karpuzlar, daha tatlıdır.



- Karpuz sapının kuru olması da karpuzun olgun olduğunun göstergelerinden biridir. Sapı sarı olan karpuzlar, yeni koparılmış demektir.



- Karpuz seçerken, en büyük ya da en ufak olanları değil, orta boy olanlarını tercih edin.



- Uzun karpuzların sulu, yuvarlak karpuzların tatlı olduğunu unutmayın.