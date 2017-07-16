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İyi karpuzu seçmenin püf noktaları nelerdir?

Usta çiftçiler, en iyi karpuz seçmenin püf noktalarını açıkladı.

16 Temmuz 2017 Pazar 18:20
İyi karpuzu seçmenin püf noktaları nelerdir?

Karpuz üzerindeki lekelerin, karpuzun olgunluk derecesini gösterdiğini söyleyen çiftçiler, iyi karpuz almanın püf noktalarını şöyle anlattı:

- Karpuz üzerindeki lekeler, karpuzun toprağa değdiği yerlerdir. Karpuz üzerinde sarı ve açık lekeli karpuzları tercih edin.

- Karpuzdaki örümcek ağına benzer yerler, arıların karpuz çiçeklerini döllerken dokunduğu yerlere işaret eder. Lekenin fazla olduğu karpuzlar, daha tatlıdır. 

- Karpuz sapının kuru olması da karpuzun olgun olduğunun göstergelerinden biridir. Sapı sarı olan karpuzlar, yeni koparılmış demektir. 

- Karpuz seçerken, en büyük ya da en ufak olanları değil, orta boy olanlarını tercih edin. 

- Uzun karpuzların sulu, yuvarlak karpuzların tatlı olduğunu unutmayın.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 18:20
  1. karpuz nasıl seçilir
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