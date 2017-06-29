Yabancı yatırımcının getirdiği doları vatandaş topladı!

İyi haber: Yabancılar dolar getiriyor. Doları bozdurarak Türk parasıyla hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satın alıyor. Bankalarda faizli hesap açtırıyor. Piyasada dolar var.

Bu sayede dolar bulunur oldu. Bu sayede dolar fiyatı belli bir koridora oturdu.

Kötü haber: Halkımızın dolar aşkı kabardı. Halkımız piyasadan dolar topluyor. Yılbaşı öncesi Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla 2 milyar dolarını Türk Lirası’na çeviren halkımız, yılbaşından sonra devamlı dolar satın almaya başladı.

Halkımız satın aldığı doların bir bölümünü bankalardaki dolar hesaplarına yatırıyor. Bankaların dolar hesapları devamlı büyüyor.

YABANCI 5.6 MİLYAR $ GETİRDİ

Yabancı yatırımcılar yılbaşından 16 Haziran’a kadar beş buçuk aylık sürede hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satın almak için 5.6 milyar dolar döviz getirdiler.

Bu dövizleri Türk parasına çevirerek 2 milyar 224 milyon dolarlık hisse senedi, 3 milyar 368 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi satın aldılar.

Ocakta 150 milyon dolarlık çıkış olmuştu. Şubatta 840 milyon dolar, martta 668 milyon dolar, nisanda 1milyar 655 milyon dolar, mayısta 1 milyar 272 milyon dolar döviz girişi oldu. Haziranın ilk yarısında ülkeye 1 milyar 342 milyon dolar döviz girdi.

Yabancılar, Türk ekonomisine destek vermek için değil, para kazanmak için döviz getiriyorlar.

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satın almak için getirilen dövizler “sıcak para”. Ne zaman geleceği, ne zaman gideceği belli olmayan para.

Bizim şimdilerde faiz oranlarımız yüksek. Döviz fiyatı fazla dalgalanmıyor. Bu nedenle yabancı yatırımcı için hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedine yatırım yapmak yüksek getiri sağlıyor.

Yurt dışında yerleşiklerin elindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinin toplamı 16 Haziran itibarıyla 79 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

Bunun 47 milyar 838 milyon dolarını hisse senedi, 31 milyar 222 milyon dolarını da devlet iç borçlanma senedi yatırımı.

HALKIN HESAPLARI ARTTI

Mevduat bankaları ile katılım bankalarının döviz mevduat hesaplarında yılbaşında toplam 173.2 milyar dolar vardı. 16 Haziranda döviz miktarı 199.3 milyar dolara yükseldi.

Önemli olan, döviz hesaplarındaki yurt içi yerleşiklerin (şirketlerin ve gerçek kişilerin) birikim rakamıdır. Yılbaşında yurt içi yerleşiklerin döviz birikimleri 145.4 milyar dolarken, 16 Haziran’da 165.0 milyar dolar oldu.

Gerçek kişilerin (halkın) döviz hesaplarında yılbaşında 89.3 milyar dolar vardı. Halkımız 6 ayda döviz hesaplarına 12.2 milyar dolarlık döviz ekledi. Halkımızın döviz birikimi 101.5 milyar dolar oldu.

Halkımız, döviz satın aldığında, aldığı dövizin tamamını herhalde döviz hesaplarına yatırmıyor. Mutlaka döviz hesapları dışında da birikim yapılıyor. Sadece döviz hesaplarındaki artış bile halkımızın son 6 ayda ne kadar büyük miktarda döviz satın aldığını gösteriyor.

Milliyet