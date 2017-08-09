İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi

İvrindi İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen mezunlar günü, eski ve yeni mezunları bir araya getirdi. Mahfuz Kıyıcı, Ahmet Önder, Murteza Yenal ve Ahmet Kürcen tertip komitesinde yer aldığı mezunlar gününe, yurdun değişik yerlerinden çok sayıda mezun katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen,” Düzenlediğimiz etkinlik pek çok arkadaşımızı bir araya getirdi. Etkinliğimizde, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel’de bizleri onurlandırdı. Yurdumuzun değişik il ve ilçelerinde görev yapan, esnaf olarak çalışan ve kendi işlerini kuran mezunlarımız katılarak hoş muhabbet meclisi oluşturdular. Mezunlar buluşmasına okulumuzda halen görev yapan idareci ve öğretmenlerimiz ile daha önce idarecilik ve öğretmenlik yapmış şu anda emekli olan öğretmenlerimiz de katılarak bizleri çok mutlu ettiler. Dostane ve samimi muhabbet ve sohbetlerin olduğu buluşmamızı, sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.